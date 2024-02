Britse rapper Wiley verliest lintje om anti-semitische tweets

De Britse rapper Wiley raakt zijn koninklijke onderscheiding kwijt wegens antisemitisme. Een reeks tweets uit 2020 kost hem zijn lintje omdat die "schade berokkenden aan het systeem van koninklijke onderscheidingen".

Koningin Elizabeth had Wiley in 2017 geëerd vanwege zijn verdiensten voor de muziek. Hij werd toen lid in de Order of the British Empire, de laagste rang van die ridderorde.

Maar Wiley kwam in opspraak door antisemitische tirades op Twitter, waarin hij Joden "slangen" en "lafaards" noemde, beweerde dat ze een oorlog voeren tegen zwarte mensen en verantwoordelijk zijn voor de slavenhandel. Ook herhaalde hij het vooroordeel dat de entertainmentwereld in Joodse handen zou zijn.

Halfhartige excuses

Twitter greep aanvankelijk niet in tegen de reeks aanstootgevende tweets. Verschillende beroemdheden en internationale organisaties kondigden daarop een Twitter-boycot van twee dagen aan onder de hashtag #NoSafeSpaceForJewHate. Onder anderen oud-voetballer Gary Lineker, acteur Jason Isaacs en zangeres Sophie Ellis-Bextor zwegen, naast ook Greenpeace en het Londense Royal Opera House.

Wiley maakte later excuses voor de tweets "die als antisemitisch opgevat kunnen worden". Hij zei dat een conflict met zijn Joodse manager daaraan ten grondslag had gelegen en erkende dat hij nooit een hele groep over een kam had mogen scheren. Later volgden echter nieuwe beledigende uitingen.

De Britse Campaign Against Antisemitism reageert dan ook verheugd op het besluit van koning Charles. "We voelen ons in het gelijk gesteld, nadat we Wiley vier jaar hebben geconfronteerd met de ernstige gevolgen van zijn antisemitische getier."

Spionnen, dictators en pedofielen

Wiley geldt als de 'peetvader van de grime-rap', een stroming binnen het muziekgenre die zich kenmerkt door het snelle tempo en de agressieve toon. De 45-jarige Londenaar legde aan het begin van deze eeuw de basis voor de muziek met albums als Treddin' on thin ice.

De rapper heeft nog niet gereageerd op het verlies van zijn onderscheiding.