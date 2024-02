Jonge Friese ijsmeesters leren het vak in Zweden

Nu natuurijs in Nederland steeds zeldzamer wordt, zoekt de Friesche IJsbond het verderop. Deze week is een groep jonge ijsmeesters op excursie naar Zweden om het vak te leren.

"Wij krijgen een ijsexcursie, waarbij twee Zweedse gidsen meegaan", zegt ijsmeester Sytse Kroes bij Omrop Fryslân. "Ze hebben daar veel ervaring met natuurijs en kunnen ons daar goed de verschillende soorten ijs laten zien. En ze zijn er gewend om tochten te organiseren, in alle weersomstandigheden."

De Friesche IJsbond bestaat sinds de negentiende eeuw en neemt zijn werk zeer serieus. De bond heeft een ijswegenkaart voor Friesland opgesteld en voor kinderen een speciaal lespakket ontwikkeld over het schaatsen op natuurijs.

Evengoed lukt het de oudere garde ijsmeesters steeds minder goed om hun kennis over te dragen op de jongere generatie omdat er nog maar zo weinig natuurijs is. Kroes: "En het kan niet op kunstijs. Dat moet echt op natuurijs gebeuren. Daarom zijn er ook kundige ijsmeesters mee."

Onderlinge samenwerking

Het is voor het eerst dat de Friesche IJsbond zo'n reis organiseert. Voor Zweden is gekozen omdat het landschap op dat van Nederland lijkt; het is er alleen kouder. De groep die naar Zweden is gereisd bestaat voornamelijk uit jonge ijsmeesters tussen de 30 en 50 jaar. Een deel van hen kan zich zelfs de laatste Elfstedentocht, die van 1997, niet meer herinneren.

Maar ervaring opdoen met natuurijs is niet het enige doel van de reis, benadrukt Kroes. Ook de onderlinge samenwerking is belangrijk. "Als het eenmaal zover is dat we kunnen schaatsen, is het belangrijk dat we klaarstaan", vertelt Kroes. "We moeten elkaar helpen waar het kan en dan helpt het wanneer je elkaar al kent. Het gesprek dat we dezer dagen voeren is erg belangrijk."

Campagne

Hij hoopt ook het enthousiasme voor het vak over te brengen. Na een campagne van de schaatsbond KNSB in 2021 meldden zich in korte tijd vierhonderd vrijwilligers die ijsmeester wilden worden. Dat was toen genoeg.

Maar het winnen van nieuwe en vooral jonge ijsmeesters blijft belangrijk, zegt Kroes. De huidige generatie ijsmeesters vergrijst snel. Als er niets wordt gedaan, zou het vak over een aantal jaar misschien uitsterven.