Russische aanval op Oekraïne herdacht: 'Steunen jullie zolang het nodig is'

Op meerdere plaatsen in de wereld wordt de aanval van Rusland op Oekraïne herdacht. Deze dag twee jaar geleden vielen de Russen van meerdere kanten Oekraïne aan. Het doel was omverwerping van de regering van president Zelensky en 'demilitarisering' van Oekraïne. EU-voorzitter Von der Leyen en de premiers van Italië, Canada en België zijn vannacht per trein van Polen naar Oekraïne gereisd om de invasie daar te herdenken en hun solidariteit te betuigen. Von der Leyen zegt dat ze in Oekraïne is om het "buitengewone" verzet van de Oekraïners te eren. "Meer dan ooit staan we achter Oekraïne. Financieel, economisch, militair en moreel. Tot het land eindelijk vrij is." De Italiaanse premier Meloni is voorzitter van een videovergadering van de G7, de zeven belangrijkste westerse industrielanden. De Oekraïense president Zelensky is uitgenodigd om als speciale gast mee te doen.

Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima betuigen hun steun aan de Oekraïners online. "Met grote standvastigheid en moed werpt het Oekraïense volk nu al twee jaar een dam op tegen Russische agressie", schrijven ze op sociale media. "Wij blijven verenigd in onze steun aan de Oekraïense mannen en vrouwen die strijden voor vrijheid, democratie en recht. Hun toewijding is een voorbeeld en inspiratie voor ons allemaal."

Demissionair premier Rutte staat eveneens stil bij de gebeurtenissen van twee jaar geleden. Op X schrijft hij: "Dit is niet alleen een strijd van Oekraïne. Het gaat ook over belangrijke waarden waar wij voor staan: democratie, vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. En het gaat over onze eigen veiligheid. Want als Poetin slaagt in Oekraïne, zal hij daar niet stoppen."

Bij de post zit ook een video waarin de premier zich richt tot de Oekraïners. "Deze oorlog moet stoppen. En ik wil dat jullie weten dat Nederland achter jullie staat, ook als het lang duurt en moeilijk is. We steunen jullie zolang als nodig is. Totdat niemand in Oekraïne meer in angst hoeft te leven en vrede en vrijheid zijn teruggekeerd." Herdenkingen In Oekraïne zijn ook tal van herdenkingen, onder meer in Boetsja. Terugtrekkende Russische militairen richtten daar in april 2022 een bloedbad aan onder burgers. Meer dan 300 burgers werden vermoord.

Een slachtoffer van het bloedbad in Boetsja op 2 april 2022 - Foto: AFP