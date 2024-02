Koploper Willem ll verliest van Roda JC in attractieve topper eerste divisie

Koploper Willem ll heeft in eigen huis verloren van de nummer twee van de eerste divisie, Roda JC, met 2-3. Het was een attractieve topper waarin een fantastische vrije trap van Lennard Daneels de eindstand bepaalde.

Willem ll nam vervolgens het initiatief en scoorde via een hoekschop die Erik Schouten met de achterkant van zijn hoofd in het doel kopte. Zo stond het na 22 minuten al 2-1.

De wedstrijd kwam los en de gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Een lange bal vanuit de Tilburgse verdediging werd knap doorgespeeld door Thijs Oosting en nu schoot Hilterman genadeloos hard binnen in de kruising. Het was alweer zijn tiende treffer van het seizoen.

Twee minuten later stompte Willem II-keeper Joshua Smits aan de andere kant een voorzet niet goed genoeg weg, waardoor Enrique Peña-Zauner de bal over hem heen kon krullen voor de 0-1 voorspong voor Roda.

Nick Doodeman was bedrijvig voor Willem ll in de eerste minuten van de heerlijke eerste helft. Hij stelde Jeredy Hilterman in staat om te scoren, maar diens poging werd gekraakt door Roda-doelman Calvin Raatsie.

Beide ploegen speelden attractief voetbal en hielden elkaar in bedwang. Willem ll kreeg in het slot van de eerste helft een ultieme kans om nog een keer te scoren, maar Oosting schoot over de bal heen.

Roda vecht zich terug

Na de rust was het Roda dat op zoek ging naar de aansluitingstreffer. De druk op het doel van Smits werd steeds groter en uiteindelijk resulteerde dat in de gelijkmaker. Een mooie combinatie tussen Boyd Reith en Arjen van der Heide aan de rechterzijde eindigde voor de voeten van Vaclav Sejk. Daar wist de spits wel raad mee en hij zette de stand op 2-2.

Walid Ould-Chikh kreeg even later de kans om de uitploeg naar een voorsprong te schieten. Zijn schot met de buitenkant van de schoen eindigde maar net naast. Een prachtige vrije trap van Daneels eindigde wel in het doel: 2-3. De Belg heeft al vijf keer gescoord dit seizoen namens Roda, en dat elke keer als invaller.

Willem ll zette nog even alles op alles, maar een goal leverde dat niet meer op.

ADO redt een punt

Nummer drie ADO Den Haag kwam in actie tegen MVV Maastricht. Wat een relatief makkelijke avond moest worden, werd toch een spannend duel (2-2).

Henk Veerman bracht ADO op voorsprong. Maar in de tweede helft wist MVV via twee goals van Dailon Rocha Livramento op 1-2 te komen. Met een goal in de extra tijd van Alex Schalk stelde ADO toch nog een punt veilig.