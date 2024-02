Strijd aan Zeeuws-Belgische grens om leerlingen en leerkrachten

In Zeeland zijn ze allerminst blij met een flyeractie van de Belgische scholengroep Skobo. Vorig week werden daar flyers verspreid om Nederlandse kinderen voor het Belgische onderwijs te werven.

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis eist dat de Belgische scholengroep stopt met de campagne en is verontwaardigd over de actie. "Gemeente en schoolbesturen, uit zowel de gemeente Sluis als de gehele regio Zeeuws-Vlaanderen, spreken hun ongenoegen uit over de wervingscampagne door het Belgische schoolbestuur", zegt de burgemeester.

Daarnaast zijn er volgens Vermue afspraken gemaakt tussen alle onderwijsinstellingen uit de grensregio om niet actief over de landsgrens leerlingen te werven.

Ook een website

Directeur Miek Kemel van de Belgische scholengroep is niet van plan te stoppen met de campagne en snapt de commotie niet. "Veel ouders zijn gecharmeerd van onze aanpak, die naar verluidt wat meer gedisciplineerd is", zegt Kemel tegen de Belgische omroep VRT. Ook zegt ze dat de Vlaamse scholengroep al jarenlang leerlingen uit Zeeland trekt.

Niet alleen wordt er campagne gevoerd met flyers, ook lanceerde de scholengroep onlangs de website naarschooloverdegrens.be. "Dé bron van mogelijkheden voor ouders en kinderen uit Zeeland, Nederland, die streven naar een kwalitatief hoogstaande onderwijservaring in Vlaanderen", valt er op de site te lezen.

Oog om oog

Bovendien, benadrukt Kemel, hebben de Zeeuwen zelf al jaren een campagne lopen om juist leerkrachten uit Vlaanderen te werven (www.lesgeveninzeeland.nl). "Daar hebben wij van onze kant nooit een probleem van gemaakt." Volgens Vermue is de lerarencampagne niet uitsluitend op Vlaamse leerkrachten gericht. "Dat is daar maar een heel klein onderdeel van."

Zowel in België als in Nederland kampen de regio's met teruglopende leerlingenaantallen en een lerarentekort. In de gemeente Sluis hebben kleinere scholen in de afgelopen jaren noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Dat de Belgische scholenkoepel de weinige Nederlandse leerlingen probeert te werven, vindt de burgemeester van Sluis "buiten iedere fatsoensnorm".