Prijs Rotterdam vernoemd naar koopman uit slavenhandel

Een prijs die de gemeente Rotterdam uitreikt aan succesvolle ondernemers blijkt vernoemd te zijn naar een reder, bankier en koopman die in de slavenhandel zat.

De in het Belgische Mechelen geboren Johan van der Veeken (1549-1616) vestigde zich in 1583 in Rotterdam. Hij was succesvol en werd een van de rijkste burgers, en misschien wel de rijkste, van de stad. Zijn in steen uitgehouwen hoofd prijkt op het stadhuis op de Coolsingel.

Schepen en suiker

Een deel van het vermogen van Van der Veeken stamt uit de slavenhandel, zo blijkt uit onderzoek van historicus Alex van Stipriaan. Hij bezat schepen die gebruikt werden om tot slaaf gemaakte Afrikanen naar Brazilië te transporteren en verdiende ook aan de handel in suiker die op plantages in Brazilië door slaven werd geproduceerd.

Rotterdam herdenkt hem met de Johan van der Veekenplaquette, bedoeld voor personen die zich minimaal tien jaar in één of meerdere leidinggevende functies "op uitzonderlijke wijze" verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse economie.