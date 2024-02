Boeren belagen Macron bij landbouwbeurs in Parijs

Boze boeren hebben geprobeerd een bezoek van de Franse president Macron aan een grote landbouwbeurs te voorkomen. Kort nadat die aankwam bij de Salon International de l'Agriculture in Parijs bestormden enkele tientallen mensen de nog gesloten congreshal en probeerden ze bij hem in de buurt te komen.

De Salon International de l'Agriculture is het grootste landbouw- en voedselevenement van Frankrijk. Er komen in negen dagen zo'n 600.000 bezoekers.

Macron was oorspronkelijk van plan om op de beurs met vakorganisaties uit de landbouw in debat te gaan over hun grieven, maar dat werd in aanloop naar zijn bezoek al geschrapt.

Volgens een vakbond zijn de voorwaarden voor een vreedzaam gesprek nu niet aanwezig, omdat ook een radicale milieuorganisatie was uitgenodigd. Een supermarktdirecteur deed het panel daarnaast af als een pr-show voor de president.