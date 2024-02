Van 'starboy' naar 'verkrachter': verbannen Greenwood is weer voetballer in Spanje

Toch is de talentvolle Greenwood al een tijd niet meer welkom op Old Trafford. Hij werd weggestuurd bij de club van Erik ten Hag omdat hij werd verdacht van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin.

Met een doordringende blik staart Jude Bellingham naar Mason Greenwood tijdens het duel tussen Real Madrid en Getafe. De sterspeler van Real lijkt Greenwood nog iets na te roepen. Het moment is kort in beeld, maar wie een beetje kan liplezen, kan vermoedelijk de belediging 'rapist' (verkrachter) herkennen.

Het begon allemaal voortvarend voor de Brit. In 2020 was Robin van Persie nog positief over het talent, dat regelmatig met de Nederlander werd vergeleken: "Ik denk dat hij heel succesvol zal zijn, want hij kopieert mijn stijl en techniek." De tweebenige aanvaller werd een publiekslieveling met als bijnaam 'starboy'.

Hoewel Greenwood dus weer 'gewoon' voetballer is, wordt hij in Spanje nog wel herinnerd aan de controverse. Naast de belediging van Bellingham hadden ook fans van Osasuna het op hem gemunt. "Greenwood, sterf", scandeerden ze.

Greenwood werd onder meer verdacht van poging tot verkrachting en mishandeling. De aanklachten vervielen echter begin 2023 toen de Britse politie meldde dat er niet langer een realistische kans op veroordeling was, mede vanwege het terugtrekken van belangrijke getuigen. Naar verluidt was het Robson zelf die zich terugtrok.

Dat zou mogelijk tot opluchting kunnen zorgen bij fans die ontevreden zijn over de matige voorhoede van United. Op sociale media vragen supporters zich af waarom er wel plek is voor de kwakkelende Antony en niet voor Greenwood, die zich lijkt te herpakken in Spanje.

En dat is niet vreemd, stelt hoogleraar voetbal en inclusie Jacco van Sterkenburg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Voetbalfans gaan ook snel weer over tot de orde van de dag na een dergelijke controverse, en dan staat het belang van presteren boven alles", aldus Van Sterkenburg.

Maar hoewel het niet tot een rechtszaak kwam, zijn de verontrustende bewijzen niet uitgewist. Voor andere voetballiefhebbers riep het schokkende materiaal daarom twijfels op over de vraag of Greenwood nog wel de voorbeeldfunctie van een topvoetballer kan vervullen.

De kwestie rond Greenwood staat ook niet op zichzelf. Eind vorig jaar maakte de BBC bekend dat Premier League-clubs zijn doorgegaan met het opstellen van twee spelers, terwijl intern bekend was dat deze personen onder politieonderzoek stonden voor seksueel of huiselijk geweld. Ook een manager werd onder deze omstandigheden in functie gehouden.

Correspondent Miral de Bruijne in Spanje

"Het is opvallend dat La Liga Greenwood in bescherming neemt", zegt Spanje-correspondent Miral de Bruijne.

"Als zijn zaak bij de Spaanse rechtbank zou zijn behandeld, was de kans namelijk groot dat de voetballer alsnog zou zijn berecht. Onderwerpen als huiselijk geweld en femicide (vrouwenmoord door (ex-)partners) worden in Spanje namelijk heel serieus genomen. Sinds 2004 geldt er een speciale wet die vrouwen beschermt in het geval van huiselijk geweld."

"Door die wet krijgen mannen die hun (ex-)partner mishandelen zwaardere straffen. Je vriendin uitschelden of bedreigen wordt binnen die wet ook als mishandeling gezien. Omdat veel vrouwen na het intrekken van een rechtszaak alsnog werden mishandeld en in sommige gevallen zelfs vermoord, procedeert in Spanje het Openbaar Ministerie dan meestal wel door. In het geval van Greenwood was dat dan waarschijnlijk ook zo gegaan."

"Dat hij met open armen wordt ontvangen in de Spaanse top is extra opvallend gezien de RFEF (Real Federación Española de Fútbol) sinds de WK-finale in Australië onder een vergrootglas ligt."

"Een andere opvallende zaak is natuurlijk die van voetballer Dani Alves. Deze week werd hij veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor de verkrachting van een vrouw in een nachtclub. In zijn zaak gaat het niet om huiselijk geweld, maar het is wel een voorbeeld van hoe in Spanje geweld tegen vrouwen serieus wordt genomen."