Boete Trump voor fraude loopt op tot 454 miljoen, door rente

De boete die Donald Trump moet betalen voor de fraude waarvoor hij vorige week werd veroordeeld, is opgelopen tot ruim 454 miljoen dollar. Een rechter in New York veroordeelde de oud-president tot een boete van ten minste 354 miljoen dollar en in een bekendmaking die vandaag openbaar werd, wordt gesproken van zo'n 100 miljoen extra aan rentebetalingen.

Met een rente van 9 procent loopt de boete voor Trump elke dag op met 112.000 dollar. Hij heeft dertig dagen om in beroep te gaan. Een verzoek om de betalingsverplichting tot die tijd op te schorten wees de rechter af.

Trump is veroordeeld tot de hoge boete, omdat hij jarenlang zijn vermogen als te groot had voorgesteld aan partijen waarvan hij geld leende of waarmee hij zakendeals sloot, zoals banken en verzekeraars. Hij was daardoor veel minder geld kwijt aan rentebetalingen, oordeelde de rechter. Die laakte Trumps "complete gebrek aan berouw, dat neigt naar het pathologische".

Ook Trumps zonen Donald Jr. en Eric moeten inclusief rente elk 4,7 miljoen dollar betalen voor hun rol in de misleiding van banken en verzekeraars. De voormalige financiële topman van de Trump Organization Allen Weisselberg moet 1,1 miljoen betalen.

Boete of borgsom

Trump heeft sinds het vonnis de boete tegen hem bestempeld als "een heksenjacht" en al aangekondigd in beroep te gaan. Voordat de zaak in hoger beroep behandeld kan worden, moet hij wel het boetebedrag ophoesten of een borgsom beschikbaar stellen die grofweg even hoog is.

Veel van Trumps bezit bestaat uit vastgoed en het is twijfelachtig of er een bank of andere partij is die dat als onderpand wil accepteren voor een borgsom van honderden miljoenen dollars. Het is dan ook onduidelijk wat Trump nu nog kan doen tegen de boete.

Een verzoek van de advocaat van Trump om de betaling van de boetes met een maand uit te stellen, werd door de rechter afgewezen, omdat "u totaal niet duidelijk hebt kunnen maken waarom dit zou worden toegekend".