Wekdienst 24/2: Twee jaar oorlog in Oekraïne • NK allround en sprint

Maar eerst het weer: hier en daar opklaringen, in de loop van de ochtend wordt het wisselvallig. Later buien en lokaal kans op hagel en onweer. Het wordt een graad of 8.

Goedemorgen! Vandaag is het precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. En in Thialf gaan de Nederlandse schaatsers het ijs op voor het NK allround en sprint.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op meerdere plekken in ons land wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Vandaag is het precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. In Utrecht wordt er tijdens Remember Together aandacht geschonken aan de vluchtelingen van de oorlog.

In South Carolina worden voorverkiezingen gehouden voor de Republikeinse Partij. De verwachting is dat ex-president Donald Trump die ruim wint. Trumps rivaal Nikki Haley komt uit de staat en was er gouverneur. Maar in peilingen krijgt ze een derde van de stemmers achter zich.

Dit weekend staat in Heerenveen voor de Nederlandse schaatsers het NK allround en sprint op het programma. Alle wedstrijden zijn live te volgen NOS.nl en de NOS-app.

Wat heb je gemist?

Een raketaanval op een vrachtschip in de Rode Zee heeft geleid tot een milieuramp. Volgens het Amerikaanse leger is door de aanval van de Houthi's olie gelekt uit het schip, de Rubymar. Er drijft een olievlek van 29 kilometer in de Rode Zee.

Het schip ligt in de Golf van Aden. De bemanning is van boord gehaald door een maritiem beveiligingsbedrijf en in Djibouti aan land gezet. Het is de eerste keer dat een aanval van de Houthi's zoveel schade aanricht.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit:

Het werk van de Nederlandse kunstenaar Bram Reijnders staat op de maan. Samen met het werk van zo'n 200 andere kunstenaars is zijn werk meegegaan op een chip aan boord van de Amerikaanse lander Odysseus. Een soort Ark van Noach, noemt Reijnders het: