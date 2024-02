Kans groeit dat Rutte NAVO-baas wordt, maar er liggen nog landen dwars

"Het verbaast me niet helemaal, ik zat er eigenlijk een beetje op te wachten", zei oud-diplomaat Ben Bot daar deze week over in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Het is niet ongebruikelijk dat er een gedoodverfde kandidaat is en dat een paar andere landen ineens hun vinger opsteken en denken: 'ik kan altijd een poging wagen. En dan wil ik gecompenseerd worden voor het feit dat ik ter elfder ure mijn kandidatuur weer intrek.' Dat gebeurt dan vaak na de nodige druk en gesprekken achter de schermen."

Deze week spraken de leiders van een aantal belangrijke lidstaten zich al positief uit en Rutte zou inmiddels de steun hebben van twee derde van de NAVO-lidstaten. Toch loopt niet alles voorspoedig, want inmiddels is er een tegenkandidaat: president Johannis van Roemenië .

De kans dat ze het worden, is klein, maar het is in ieder geval een signaal. Als het nu niet werkt, is de kans aanwezig dat een Oost-Europese kandidaat bij een volgende ronde meer kans heeft op een toppositie."

Roemenië zegt nu: is het niet logisch dat wij dan ook een keer aan de knoppen mogen draaien? Of dat ons in ieder geval een keer een hoge positie toevalt?

"Strategische calculatie zal zeker een rol spelen bij Roemenië om hun president naar voren te schuiven. Roemenië en andere Oost-Europese landen zijn steeds belangrijker geworden binnen de NAVO. Alle nieuwe NAVO-leden zitten aan de oostkant van Europa. Het zijn ook de landen die zich het meest bedreigd voelen door de Russische agressie. Zij hebben er daadwerkelijk onder geleden. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd in Oost-Europa ook veel meer NAVO-troepen gestationeerd vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het is dus geen verrassing dat de Britten voor Rutte kiezen en als een van de grootste strijdkrachten binnen het NAVO-verband is de stem van Londen natuurlijk belangrijk."

Rutte heeft altijd goede contacten gehad met de Britse premiers, of het nu Cameron, May, Johnson of Sunak was. Hij heeft altijd een warme band onderhouden, ook nadat het Verenigd Koninkrijk uit de EU was gestapt. Hij fungeerde vaak als bruggenbouwer als de relatie tussen Londen en Brussel wat stroever liep.

"Vanuit Ankara blijft het angstvallig stil over Rutte's NAVO-ambities. Erdogan is vaker één van de laatsten als het gaat om NAVO-beslissingen. Het duurde anderhalf jaar voor Turkije groen licht gaf voor de toetreding van Zweden. Turkije stelde allerlei eisen aan dat lidmaatschap en maakte zo opportunistisch gebruik van zijn veto. Het is zeker niet uitgesloten dat Erdogan ook nu dwars gaat liggen. De relatie tussen Erdogan en Rutte was in 2017 op een dieptepunt toen Nederland een Turkse minister verbood campagne te voeren in Rotterdam, maar de diplomatieke banden zijn hersteld en de relatie is nu werkbaar.

Anonieme bronnen in Ankara meldden vorige week aan persbureau Bloomberg dat Turkije in principe niet tegen Rutte is, maar eerst bepaalde garanties van hem wil, onder andere dat Rutte zich 'niet bevooroordeeld opstelt ten opzichte van EU-landen'. Dat zou specifiek gaan om Griekenland en Cyprus, waar Turkije een langlopend territoriaal conflict mee heeft. Dit kan erop duiden dat Rutte er goed aan zou doen om binnenkort nog eens bij Erdogan op de thee te gaan."