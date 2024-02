Mexicaanse president onder vuur om tonen telefoonnummer journalist

De Mexicaanse president Obrador ligt onder vuur, omdat hij in een persconferentie het telefoonnummer van een journalist van de Amerikaanse krant The New York Times toonde.

Obrador toonde het nummer donderdag op een groot scherm, toen hij sprak over een artikel van The New York Times. In dat artikel schreef de krant over een Amerikaans overheidsonderzoek naar beschuldigingen aan het adres van mensen uit de omgeving van Obrador; er zou zijn onderzocht of zij kort voor én na zijn verkiezing als president geld hadden aangenomen van drugscriminelen.

Volges Obrador klopte er niets van dat artikel, zei hij in zijn dagelijkse persconferentie. Het nummer van de journalist - de bureauchef van The New York Times in Mexico - kwam in beeld toen hij een mail toonde met vragen aan hem over het bewuste artikel.

Gevaarlijk en zorgwekkend

The New York Times reageerde via X op de actie van Obrador. De krant sprak van een "zorgwekkende en onacceptabele tactiek van een wereldleider, in een tijd waarin het aantal bedreigingen tegen journalisten toeneemt".