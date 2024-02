Nederlandse kunst op de maan geeft slachtoffers klimaatcrisis gezicht

Het werk van de Nederlandse kunstenaar Bram Reijnders staat sinds vandaag ook op de maan. Samen met het werk van zo'n 200 andere kunstenaars van over de hele wereld, is zijn werk meegegaan op een chip aan boord van de Odysseus, de maanlander die daar vann - NOS

De tijdcapsule bevindt zich in het gezelschap van naar schatting zo'n 180 ton aan mensgemaakte spullen, van onderdelen van ruimtevoertuigen tot Amerikaanse vlaggen en golfballen.

En van andere kunst. Al in 1971 plaatsten astronauten van de Apollo 15-missie het beeldje 'Fallen Astronaut' op de maan, gemaakt door de inmiddels 98-jarige Belgische kunstenaar Paul van Hoeydonck. Dat beeldje diende ter nagedachtenis aan veertien astronauten en kosmonauten die bij eerdere missies het leven hadden gelaten.

Warhol twee keer

Het verhaal gaat dat er ook twee jaar eerder, in 1969, al een kunstwerk naar de maan ging. Het zou gaan om een klein keramisch tegeltje waarop zes kunstenaars een schets hadden gemaakt. Dit 'Moon Museum' was onder meer van de hand van Andy Warhol en Robert Rauschenberg. Warhol is ook een van de kunstenaars wiens naam in een maantje van Jeff Koons is gegraveerd, waarmee hij dus tweemaal op de maan aanwezig is.