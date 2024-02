Brenner Autobahn open, wintersporters kunnen weer naar huis

In Oostenrijk is de Brenner Autobahn (A13) weer open, nadat de snelweg gistermiddag werd afgesloten vanwege zware sneeuwval. Dat laat de ANWB weten. Daardoor kunnen onder anderen Nederlandse vakantiegangers die gisteren stilstonden op de snelweg weer op weg naar huis.

Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde gisteren eten, drinken en dekens uit aan mensen die waren gestrand in de kou. Op de snelweg was zo'n 40 centimeter sneeuw gevallen.

Meldingen

De snelweg loopt vanaf Innsbruck tot de Brennerpas, een bergpas in Italië. De ANWB kreeg meldingen van meerdere Nederlanders die niet naar huis konden. Het ging om mensen die vanuit skigebieden in Noord-Italië onderweg naar huis waren.

Ook elders in de Oostenrijkse deelstaat Tirol was er overlast door de sneeuwval. Vluchten van en naar Innsbruck Airport werden geschrapt of kregen te maken met vertraging. Ook mogen vrachtwagens op diverse plekken niet meer de weg op en zijn sneeuwkettingen verplicht gesteld.