Bayer Leverkusen pakt record met winst op laagvlieger Mainz

Bayer Leverkusen heeft een wat gelukkige 2-1 overwinning op FSV Mainz 05 geboekt in de Bundesliga. Daarmee versterkte de ploeg van Oranje-international Jeremie Frimpong zijn eerste plek op de ranglijst.

Het was voor de ploeg van trainer Xabi Alonso de 33ste wedstrijd op rij (in alle competities) zonder nederlaag. Dat is een record voor een Duitse profclub.