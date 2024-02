Nederlandse basketballers buigen voor Britten in EK-kwalificatie

De Nederlandse basketballers hebben hun eerste wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks niet kunnen winnen. In Newcastle verloor het team van coach Arik Shivek met 98-94 van Groot-Brittannië.

De Britten hadden een sterke start en namen een voorsprong van twintig punten: 49-29. Nederland toonde echter veerkracht en kwam in het vierde kwart terug tot op twee punten (82-80). Ondanks een sterke slotfase van Nederland pakten de Britten toch de overwinning.

Keye van der Vuurst was de uitblinker bij Oranje met 23 punten en 9 assists

Nederland hoeft echter nog niet te vrezen, aangezien drie van de vier teams in groep F zich kwalificeren voor het EK van 2025. Ook Griekenland en Tsjechië zitten in de groep van Nederland. Maandag speelt Oranje tegen de Grieken in Den Haag.