Spanje te sterk voor Oranje, woensdag tegen Duitsland herkansing voor olympisch ticket

De olympische droom is nog niet voorbij, maar de eerste poging van Oranje om een ticket voor Parijs te bemachtigen is mislukt. Spanje bleek in de halve finales van de Nations League een maat te groot: 3-0. Woensdag wacht in Heerenveen tegen Duitsland een laatste kans op plaatsing voor de Olympische Spelen. Dat Nederland het niet had getroffen met een uitwedstrijd tegen Spanje was vooraf al duidelijk. Spanje is de wereldkampioen en de nummer één van de FIFA-wereldranglijst, Nederland de nummer zeven. Bij de laatste confrontatie in de kwartfinales van het WK won Spanje na verlenging met 2-1. Waar er toen op 11 augustus 2023 in Wellington misschien meer in had gezeten, was het nu in Sevilla sneller beslist. Het Spanje van de nieuwe coach Montse Tomé was de bovenliggende partij en Oranje slaagde er zeker in de eerste helft niet in de bal lang in bezit te houden. Miedema in de basis Vivianne Miedema kreeg voor het eerst sinds haar rentree eind oktober een kans in de basis bij Oranje. Dat was enigszins verrassend omdat de 27-jarige spits van Arsenal na haar rentree van haar kruisbandblessure recent met een kleine terugslag kampte.

Vivianne Miedema - Foto: AFP

Miedema vormde voorin een koppel met Lineth Beerensteyn, waardoor Lieke Martens een linie terugzakte naar het middenveld. Coach Andries Jonker hield vast aan zijn vaste systeem met twee wingbacks, met Kerstin Casparij als vervangster van de niet fitte Victoria Pelova op rechts. Het was Casparij die met een rush energiek begon aan de wedstrijd, waarna Daniëlle van de Donk met een fraaie pass Esmee Brugts bij de tweede paal in stelling bracht. De inzet van Brugts ging naast. Miedema bracht met een slimme steekbal vervolgens Beerensteyn in stelling, waarna laatstgenoemde bijna keepster Catalina Coll verraste in de korte hoek. Daar bleef het bij wat betreft de kansen voor Oranje. Nederland leed mede door Spaanse druk vaak slordig balverlies. Een fout van doelvrouw Daphne van Domselaar leverde een kans op voor Salma Paralluelo, die op het WK de winnende goal tegen Oranje maakte. De razendsnelle aanvalster van FC Barcelona liet de kans liggen, zoals ze ook net voorlangs stiftte en op Van Domselaar stuitte. Spaanse dubbelslag vlak voor rust De Spaanse druk nam in het verloop van de eerste helft toe. Van Domselaar bracht redding op een schot van Olga Carmona, die in de WK-finale de winnende goal maakte. Vlak voor rust bezweek Nederland. Jenni Hermoso, van de niet-wederzijdse kus van de bondsvoorzitter, was Martens te snel af, zette ondanks een Nederlandse overmacht door en schoot Spanje in de 41ste minuut op voorsprong. Even later maakte Aitana Bonmatí er na een voorzet van Mariona Caldentey ondanks de aanwezigheid van Jackie Groenen 2-0 van.

Het was de doodsteek voor Oranje vlak voor rust. Gelukkig kwam er tegelijkertijd goed nieuws uit Frankrijk. De Françaises kwamen via Kadidiatou Diani en Sakina Karchaoui (penalty) evenals Spanje op 2-0. Dat maakte de achterstand van Oranje een stuk minder erg. Als gastland is Frankrijk namelijk al zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Een zege van de Françaises betekent een herkansing voor de verliezer van het duel in Sevilla in de troostfinale van de Nations League, woensdag in Heerenveen dus. Zonder Miedema in tweede helft Met die gedachte was het logisch dat Jonker Miedema achterliet in de kleedkamer en Damaris Egurrola als vervanger inbracht. Jonker veranderde ook het systeem in de tweede helft, met Martens en Brugts als buitenspelers.

Bekijk de goal van Ona Batlle - NOS