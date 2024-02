Hordeloopster Visser toont WK-vorm in Madrid: 0,01 boven Nederlands record

Nadine Visser heeft een week voor de start van de wereldkampioenschappen indoor twee sterke tijden laten noteren in Madrid. Op de 60 meter horden bij indoorwedstrijden in de Spaanse hoofdstad liep Visser 7,79 seconde in de halve finales en 7,78 in de finale.

Met die tijd, een honderdste boven haar eigen Nederlandse record, werd Visser tweede achter wereldrecordhoudster Devynne Charlton van de Bahamas (7,68).

Vissers tijd is wel de beste tijd van een Europese atlete tot nu toe dit seizoen. Bij de wedstrijden in Madrid, de laatste van de World Indoor Tour, kwamen verder geen Nederlandse WK-gangers in actie.

Bregje Sloot liep wel in Madrid, maar speelde geen rol van betekenis op de 800 meter. Met 2.04,83 werd Sloot zevende.

Geerds en Seedo

Job Geerds en N'ketia Seedo kwamen in actie bij indoorwedstrijden in Berlijn. Geerds maakte indruk op de 60 meter horden met een derde plaats in 7,66. Seedo miste, met een tijd van 7,31 in de series, de finale van de 60 meter sprint.

Geerds en Seedo behoren ook tot de 22-koppige Nederlandse equipe voor de WK indoor in Glasgow.