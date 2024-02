Utrecht verlengt ongeslagen reeks met moeizame zege op Heracles

FC Utrecht heeft zijn ongeslagen reeks in de eredivisie met succes verlengd tot vijftien wedstrijden, al verliep het allemaal moeizaam tegen Heracles (1-0). In De Galgenwaard was de ploeg van trainer Ron Jans veel beter, maar hikte het bijna tachtig minuten tegen een doelpunt aan. De verlossende treffer kwam op naam van invaller Victor Jensen, die een strakke voorzet van Souffian El Karouani het doel in liep.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

De bezoekers uit Almelo hielpen niet mee er een vermakelijke avond van te maken. Heracles moest het naast de langer geblesseerde Nikolai Laursen ook doen zonder Emil Hansson (ziek) en Bryan Limbombe (geschorst). Die drie aanvallers werden zichtbaar gemist, al leek verdedigen het voornaamste plan van de Almeloërs. Na een corner in de eerste minuut kwam Heracles maar moeizaam van de eigen helft af. Utrecht was veel beter, zette hoog druk en kreeg in de eerste helft al meerdere kansen om de score te openen. Maar Marouan Azarkan - spelend op de plek van de geblesseerde Taylor Booth -, Jens Toornstra en Sam Lammers waren ongelukkig in de afronding. Doorgebrande lamp Het duel lag in de eerste helft tijdelijk stil door een probleem met de stadionverlichting, waar een lamp bleek doorgebrand. Het publiek toonde zich behulpzaam door met de zaklampen van telefoons te zwaaien op de tribune. De echte oplossing bleek snel gevonden. Na het resetten van de verlichting kon er weer worden gevoetbald en ging het eenrichtingsverkeer verder.

Fans in Utrecht schijnen een lampje bij - Foto: NOS

Ook na rust bleef afronden een lastig verhaal voor Utrecht, dat in de vorige twee thuiswedstrijden juist zo makkelijk scoorde (4-2 tegen Volendam en 4-0 tegen Fortuna). Trainer Ron Jans moest het uiteindelijk hebben van twee invallers. Jeppe Okkels zette de beslissende aanval op en Jensen liep de bal binnen op aangeven van (basisklant) El Karouani.