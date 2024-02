Oekraïne: opnieuw duur Russisch spionagevliegtuig neergehaald

Het Oekraïense leger claimt dat het opnieuw een peperduur Russisch surveillancevliegtuig heeft neergehaald. Het gaat volgens luchtmachtcommandant Mykola Olesjtsjoek om een Beriev A-50, met een groot radarsysteem.

"Het toestel met call sign Bayan heeft voor het laatst gevlogen!", zo schrijft hij op Telegram. Vorige maand zei Oekraïne ook al dat er zo'n toestel was neergehaald. Dat werd door Rusland niet bevestigd, maar Russische bloggers en sommige media bevestigden het verlies van het toestel.

Tegen persbureau Interfax Ukraine zegt een militaire bron dat het vliegtuig vandaag is neergehaald boven Russisch grondgebied, tussen Rostov aan de Don en Krasnodar.

De A-50 lijkt op de AWACS-vliegtuigen die door de NAVO worden gebruikt. Met een radarinstallatie op de romp kunnen vijandelijkheden ver achter de linies worden gevolgd.

Rusland: vliegtuig gecrasht

De Oekraïense geheime dienst zegt dat het toestel is neergehaald in een gezamenlijke operatie met de luchtmacht. De dienst noemt de actie een "nieuwe serieuze tegenslag" voor het Russische leger en zegt dat zo'n toestel zo'n 350 miljoen dollar waard is.

"De vijand heeft er nog maar een paar van", stelt de dienst. Vorige maand zei het hoofd van de geheime dienst dat Rusland toen nog acht A-50's had.

Van Russische zijde is er ook dit keer geen bevestiging gekomen. Wel meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti dat er een vliegtuig is gecrasht in de regio Krasnodar. Volgens de regionale autoriteiten is er geen gevaar voor omwonenden en zijn er geen bewoners om het leven gekomen. Verder worden geen details gegeven.