Brand in Valencia doet denken aan Grenfell, maar experts hier niet ongerust

De grote brand in Valencia roept herinneringen op aan het dodelijke inferno van 2017 in de Grenfell-toren in Londen. In Valencia zijn tot nu toe negen doden geteld. Ooggetuigen melden net als toen dat het vuur zich razendsnel via de gevelbekleding van het gebouw verspreidde. Door de tragedie in Londen stond de brandveiligheid in woonflats in heel Europa ineens centraal. Ook Nederland begon aan een inhaalslag.

Hier moesten gemeenten een inventarisatie maken van de risico's. Centrale cijfers ontbreken, maar uit de laatste update van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het in heel Nederland om enkele tientallen gebouwen ging waar maatregelen nodig waren.

Zo was er bij twee gebouwen in de provincie Utrecht iets mis en bij drie wooncomplexen in Gelderland. Juist twee provincies met veel hoogbouw, Noord- en Zuid-Holland, konden toen nog geen cijfers leveren over al hun gemeenten. "Maar grote steden als Den Haag en Rotterdam hebben het al direct goed aangepakt", verzekert directeur Wico Ankersmit van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.