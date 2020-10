Bosz ziet Bayer Leverkusen schitteren tegen OGC Nice

Bayer Leverkusen is de poulefase van de Europa League uitstekend begonnen. De thuiswedstrijd in groep C tegen OGC Nice, dat gecoacht wordt door voormalig Frans international en Arsenal-ster Patrick Vieira, werd met liefst 6-2 gewonnen.

Na een splijtende pass van Leon Bailey opende Nadiem Amiri vroeg in de wedstrijd de score voor het door Peter Bosz getrainde Leverkusen. Lucas Alario schoot even later vanuit een moeilijke hoek via de onderkant lat knap raak.

De Duitsers hadden de overhand, maar moesten voor rust nog wel een treffer incasseren. Amine Gouiri passeerde keeper Lukas Hradecky.

Oppermachtig

In de tweede helft liep een oppermachtig Leverkusen verder uit door doelpunten van Moussa Diaby, Karim Bellarabi (2x) en Florian Wirtz. Alexis Claude zorgde in het slot voor de 6-2. Daley Sinkgraven bleef het gehele duel op de bank bij Leverkusen.

In groep B boekte Arsenal een uitzege bij Rapid Wien. De 2-1 overwinning kwam tot stand door doelpunten van David Luiz en Pierre-Emerick Aubameyang. Zij maakten daarmee de 1-0 van Taxiarchis Fountas ongedaan.