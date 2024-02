Nederlandse oliehandelaar op sanctielijst in Verenigd Koninkrijk

De Britse overheid heeft de Nederlandse oliehandelaar Niels Troost op de sanctielijst geplaatst, vanwege zijn rol bij zijn bedrijf Paramount Energy & Commodities. De oliehandelaar zou via zijn bedrijf mogelijk maken dat er Russische olie verkocht wordt tegen een prijs die uitkomt onder het prijsplafond dat door de G7-landen is afgesproken.

"Troost faciliteert de onbelemmerde handel in Russische olie buiten het bereik van de sancties van het Verenigd Koninkrijk en de G7", schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken hierover in een persbericht. De opgelegde sancties houden in dat de zakenman het Verenigd Koninkrijk niet in mag reizen en dat zijn bezittingen in het Verenigd Koninkrijk worden bevroren.

Een woordvoerder van Troost en zijn bedrijf in Genève heeft aan de Financial Times laten weten van plan te zijn het besluit aan te vechten. De woordvoerder noemt het plaatsen van Troost op de sanctielijst een "ondoordachte en onjuiste maatregel".

Olieman

Landen uit de G7 voerden eind 2022 een prijsplafond in voor de invoer van Russische olie als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. De olie mag niet onder die prijs worden verkocht.

Troost, die is geboren in Zaandam, werkt al jaren in de internationale oliehandel. Hij is onder meer een van de oprichters van het Zwitserse Tenergy Trading. Ook dat bedrijf handelt volgens de eigen website in Russische olie.