Voorwaardelijke celstraf voor Oostenrijkse oud-kanselier Kurz voor meineed

Voormalig kanselier van Oostenrijk Sebastian Kurz (37) is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van acht maanden voor meineed. Een rechter in Wenen zegt dat hij onder ede valse verklaringen heeft afgelegd tijdens een parlementair onderzoek naar corruptie in zijn eerste kabinetsperiode. Kurz gaat hoogstwaarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak.

De zaak draait om staatsbedrijf Öbag. Kurz zei in 2020 tegen de parlementscommissie dat hij nauwelijks betrokken was geweest bij de benoeming van Thomas Schmid als topman van die organisatie, die namens de staat de aandelen in verschillende Oostenrijkse bedrijven beheert. Volgens de Oostenrijkse justitie was Kurz in werkelijkheid veel nauwer betrokken bij die benoeming.

Volgens de rechter heeft Kurz inderdaad valse verklaringen afgelegd over benoemingen, maar gingen die over toezichthouders en niet over Schmid. Kurz heeft meermaals gezegd dat hij alleen op de hoogte was gebracht van de benoeming van Schmid en dat hij er verder geen bemoeienis mee had.

Ibizagate

De populaire Kurz is lid van de conservatieve ÖVP en kwam de afgelopen jaren verschillende keren in opspraak. Hij leidde van 2017 tot 2019 een coalitie tussen zijn partij en de rechts-populistische FPÖ. Die coalitie kwam ten einde vanwege een corruptieschandaal bij de FPÖ: 'Ibizagate'. De parlementaire onderzoekscommissie werd daarna ingesteld.

In 2020 en 2021 leidde Kurz een coalitie van ÖVP en de Groenen, twee partijen die nog altijd samenwerken in een coalitie. Kurz stapte in 2021 onder druk van de Groenen zelf op vanwege een ander schandaal. Hij heeft de politiek verlaten en is tegenwoordig ondernemer.

Superverkiezingsjaar

Dit jaar is er in Oostenrijk sprake van een 'superverkiezingsjaar'. Er zijn lokale verkiezingen, deelstaatverkiezingen, Europese verkiezingen en landelijke verkiezingen. De veroordeling van Kurz geeft zijn politieke tegenstanders genoeg munitie om de ÖVP, traditioneel een grote partij in Oostenrijk, hard aan te vallen.

Voor Kurz dreigt bovendien nog een rechtszaak. Hij en enkele anderen worden verdacht van corruptie en omkoping. De Oostenrijkse justitie vermoedt dat Kurz en zijn team met belastinggeld valse peilingen hebben gekocht. Ook zouden ze pogingen hebben gedaan om positieve publiciteit in de media te kopen.