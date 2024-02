'Nederland zit vast aan import van Russisch LNG door lang contract'

Nederland blijft voorlopig Russisch vloeibaar gas importeren, ondanks een belofte uit april om daar stap voor stap een einde aan te maken. Een belangrijk obstakel is een contract tussen het Franse energiebedrijf Total en een Russische gasleverancier, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Als reactie op de Russische inval van Oekraïne, morgen twee jaar geleden, probeert de Nederlandse overheid de import van Russische gas zoveel mogelijk uit te bannen. "We hebben als doel gesteld de Russische oorlogskas niet langer te spekken door de energie invoer uit Rusland zo veel en zo snel mogelijk te beperken", zei minister Jetten begin vorig jaar daarover.

De aanvoer van Russisch gas via pijpleidingen kwam vrijwel stil te liggen. In plaats daarvan steeg de behoefte aan vloeibaar gas (LNG). In allerijl bouwde Nederland een extra LNG-terminal in Eemshaven, naast de al bestaande in Rotterdam. De extra LNG komt voor het grootste deel uit de Verenigde Staten. Maar in Rotterdam leggen ook tankers uit Rusland aan.

Frans contract

Volgens Bloomberg sluit Nederland geen nieuwe LNG-contracten met Rusland meer af. Maar als twee bedrijven al een contract hebben, kan de overheid weinig doen. En precies dat is aan de hand met het Russische vloeibaar gas van Total.

Het Franse bedrijf sloot in 2018 een langlopend leveringscontract voor de LNG uit Yamal, een belangrijke productielocatie voor vloeibaar gas in het noordwesten van Rusland. Een deel daarvan wordt volgens de afspraken naar Nederland verscheept. Bloomberg schrijft dat er één schip per maand hierheen vaart, waarmee de deal goed zou zijn voor ongeveer 10 procent van de Nederlandse LNG-import.

Total is niet van plan dat te veranderen, zei de topman nog in september. Het invoeren van LNG valt immers niet onder de sancties.

Toename in Europa, afname in Nederland

Ook in de rest van Europa lukt het niet om de afhankelijkheid van vloeibaar gas uit Rusland af te bouwen. Sterker nog, terwijl de import via pijpleidingen verdampte, nam de aanvoer van Russisch LNG via schepen zelfs toe.

Uit cijfers van energiedenktank IEEFA blijkt dat de leveringen aan Spanje zijn verdubbeld en naar België zelfs verdriedubbeld tussen 2021 en 2023. Heel Europa zag de import met gemiddeld 11 procent toenemen.

Hier nam de hoeveelheid wel af, hoewel Nederland nog altijd een grote importeur blijft met 1 miljard kubieke meter LNG uit Rusland in 2023. Een jaar eerder werd er nog ruim twee keer zoveel vanuit Rusland hierheen verscheept.

Tegelijkertijd nam de totale vraag naar LNG juist toe. Grootleverancier VS vulde het gat voornamelijk op. Qatar, Trinidad en Tobago en Noorwegen stuurden ook aanzienlijk meer LNG hierheen.