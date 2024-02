Tourwinnaar Vingegaard slaat meteen toe in eerste bergrit Gran Camiño

Jonas Vingegaard heeft de tweede etappe in de vierdaagse Spaanse rittenkoers O Gran Camiño gewonnen. De Deense kopman van Team Visma-Lease a Bike reed in de slotfase weg bij Egan Bernal en Jefferson Cepeda en kwam na 151,2 kilometer van Taboada naar Chantada solo over de meet.

In de heuvelachtige tweede rit moesten de renners twee bergjes van de derde en (in de slotfase) twee klimmetjes van de tweede categorie bedwingen. Van een kopgroep van twaalf man bleven de Nederlander Alex Molenaar, van de Spaanse ploeg Illes Balears Arabay Cycling, en Xabier Azparren over.

Vingegaard wint, Molenaar zesde

Molenaar loste de Spanjaard halverwege de laatste klim, maar kreeg op 6 kilometer van de finish gezelschap van Tourwinnaar Vingegaard, Bernal en Cepeda. Dat trio kon de 24-jarige Nederlander niet volgen. Op 1 kilometer van de top reed Vingegaard weg en hij hield in de laatste 3 kilometer stand.