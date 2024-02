Olympisch kampioen Krol (31) ruilt schaatscarrière in voor pilotenopleiding

"Het raakte me wel eventjes", vertelt Krol. "Je neemt toch afscheid van iets dat je twintig jaar al in je greep heeft gehouden. Die tijd gaat nooit meer terugkomen, maar tegelijkertijd opent het ook een nieuwe deur naar een volgende fase in je leven."

Dolgraag wilde hij nog één specifieke titel aan zijn palmares toevoegen: de wereldtitel op de 1.000 meter. Maar die droom kon hij niet verwezenlijken. Sterker nog: Krol mocht niet eens afreizen naar Calgary, hij had zich niet geplaatst via de NK afstanden afgelopen december.

Zijn olympische titel was zeker niet de enige titel die Krol veroverde in zijn loopbaan. Hij werd ook onder andere tweevoudig wereldkampioen 1.500 meter, wereld- en Europees kampioen sprint en Europees kampioen 1.000 en 1.500 meter.

En ook bij de wereldbekers was hij geen schim van de olympische Krol. Maar dat is achteraf niet zo gek, aangezien Krol de afgelopen maanden al "best wel intensief" bezig is geweest met het selectietraject voor de pilotenopleiding.

"De dag na het WCKT (het wereldbekerkwalificatietoernooi, red.) heb ik dat opgestart. Het ging die dag ook niet heel goed, dus ik dacht: ik kies nu echt voor mijn vliegcarrière."

Alle schaatsdoelen bereikt

Hij kwam tot de conclusie dat hij al zijn doelen in het schaatsen wel heeft bereikt. "Er is niks meer waarvoor ik alles opzij zou willen zetten. Nog een olympische medaille of nog een WK-titel zou me niet gelukkiger maken dan een carrière als piloot. Dus ik heb besloten om daar nu voor te gaan."