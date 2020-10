PSV geeft voorsprong na rust weg en verliest thuis van Granada

PSV heeft in het eerste duel in de groepsfase van de Europa League het hoofd moeten buigen voor Granada. In het Phillips Stadion was de nummer zes van de Spaanse competitie met 2-1 te sterk.

PSV-trainer Roger Schmidt miste vijf spelers vanwege corona en had in zijn opstelling mede daarom een plek ingeruimd voor Mohamed Ihattaren, die samen met Jorrit Hendrix en Mario Götze het middenveld vormde.

Na een vliegende start van van de Spanjaarden kreeg PSV controle over de wedstrijd. Het resulteerde in kansen voor Donyell Malen en gelegenheidsspits Mauro Júnior. Aan de andere kant stichtte Granada enkele keren gevaar via onder anderen Yangel Herrera.

Doelpunt Götze

Vlak voor rust brak Götze, net als bij zijn debuut tegen PEC Zwolle, de ban voor de Eindhovenaren. Denzel Dumfries kopte een hoge vrije trap terug naar het midden van strafschopgebied, waarna de Duitser knap raak schoot.