Duitse Bondsdag staat beperkt marihuanabezit en cannabisclubs toe

Het gebruik van cannabis wordt in Duitsland legaal. Door een nieuwe wet kunnen individuen en vrijwilligersorganisaties naar verwachting per 1 april cannabis legaal verbouwen en in beperkte hoeveelheden in bezit hebben. In de Duitse Bondsdag kreeg het wetsvoorstel steun van 407 parlementsleden, 226 stemden tegen en er waren vier onthoudingen. Komende maand buigt de Bondsraad zich nog over het voorstel, een soort Eerste Kamer. Dat kan nog leiden tot vertraging, maar er is geen stemming meer nodig. De wet legaliseert de teelt van maximaal drie planten voor particuliere consumptie en het bezit van maximaal 25 gram cannabis. Grootschalige cannabisproductie wordt toegestaan voor leden van cannabisclubs met niet meer dan 500 leden, die allemaal volwassen moeten zijn. Alleen clubleden kunnen de cannabis consumeren; het is niet bestemd voor commerciële verkoop. Kop in het zand "We hebben twee doelen: hard optreden tegen de zwarte markt en een betere bescherming van kinderen en jongeren", zei minister Lauterbach van Volksgezondheid. Tegen oppositiepartijen die hem beschuldigen van het bevorderen van drugsgebruik zei Lauterbach dat dit neerkomt op "de kop in het zand steken".

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: "Het was een stevige discussie vanmiddag in de Bondsdag. De oppositiepartijen zijn fel tegen en denken dat mensen door de wet alleen maar meer gaan blowen. Ook zeggen ze dat alle regels straks lastig zijn te handhaven. Je mag bijvoorbeeld straks niet binnen 100 meter van een school blowen, maar dat betekent dus dat iemand dat in de gaten moet houden. Ook zijn er bezwaren over de hoeveelheid. Ze zeggen: kijk naar Nederland, daar mag je maar vijf gram op zak hebben. Maar dat is een verloren strijd, het moet nog wel door de Bondsraad, maar die kan het niet meer tegenhouden. De Duitse regeringspartijen wijzen erop dat de vorige situatie niet werkte omdat mensen toch wel blowen. Als je het verbiedt, criminaliseer je mensen, ook jongeren, wat veel invloed kan hebben op hun leven. Ter illustratie: er zijn jaarlijks 180.000 strafprocessen in Duitsland over de handel en het gebruik van cannabis. Verder wil de Duitse regering voorkomen dat wiet te sterk is of andere schadelijke stoffen bevat en meer hulp aanbieden. De hoop is dat als je het taboe er afhaalt, dan mensen makkelijker om hulp vragen als ze dat nodig hebben.

Naar schatting gebruiken ongeveer 4,5 miljoen Duitsers cannabis en volgens de minister neemt het cannabisgebruik onder jongeren sterk toe. Bovendien is de wiet die op straat wordt verkocht behalve steeds sterker ook onzuiver, met mogelijk schadelijke gevolgen. Duitsland wordt het negende land dat recreatief gebruik van cannabis legaliseert. Daarnaast is het ook legaal in bepaalde gebieden in de Verenigde Staten en Australië. Nog meer landen staan het gebruik van cannabis als pijnstiller toe. Cannabis blijft overal ter wereld illegaal voor minderjarigen, net als het consumeren ervan in de buurt van scholen en speelplaatsen. Wietexperiment In Nederland vindt de verkoop van cannabis plaats in coffeeshops. Eind dit jaar is er begonnen met een experiment met de verkoop van legaal geteelde wiet. Coffeeshops mogen nu ook wiet verkopen, maar de inkoop is officieel verboden. Coffeeshophouders zijn daardoor aangewezen op illegale leveranciers. Daarom besloot het vorige kabinet al tot een experiment met een legale 'achterdeur'.