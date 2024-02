Ernst Kuipers na plots vertrek: een minister in functie kan niet solliciteren

Oud-minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) kon niet anders dan begin dit jaar plotseling vertrekken, ook al riep dat veel vragen op. Dat zegt hij in een interview met NRC. "Als minister in functie kun je niet een sollicitatieprocedure ingaan."

Kuipers kondigde op 10 januari zijn onmiddellijke aftreden als minister aan, omdat hij "een functie in het buitenland" zou gaan bekleden. Meer details zei hij toen niet te kunnen geven. Gisteren werd bekend dat hij per 1 mei een topfunctie krijgt aan de Nanyang Technological University in Singapore.

Zijn besluit kwam hem op kritiek en verontwaardiging te staan. Hij zou volgens critici het ministersambt hebben geschaad. Achteraf vindt Kuipers dat dit de enige manier was voor hem: hij moest vertrekken, ook al had hij nog niet definitief een nieuwe baan.

Diverse aanbiedingen

Na de val van het kabinet kreeg hij al diverse aanbiedingen voor nieuwe functies, vertelt hij in NRC. Eind vorig jaar was dat weer het geval. Door de uitslag van de verkiezingen waarbij zijn partij veel zetels verloor, ging hij daar serieus over nadenken.

De kans om opnieuw minister te kunnen worden, achtte hij klein. Kuipers: "De uitslag was voor D66 teleurstellend, dus ik wist vrij zeker dat het voorbij was." Kuipers is 64 en zijn leeftijd speelde voor hem ook een rol.

Hij informeerde premier Mark Rutte en D66-leider Rob Jetten, zonder hen te kunnen vertellen op welke functies hij ging solliciteren.

Kinderhartcentra

In het interview zegt Kuipers verder dat hij nog steeds achter zijn besluit staat om de kinderhartchirurgie te centraliseren in Rotterdam en Groningen. Over het besluit van de rechter om dit proces stop te zetten, is Kuipers kritisch. "De rechter heeft gezegd dat het besluit onvoldoende was onderbouwd. Dan moet ik grijnzen", zegt hij.

Hij is ervan overtuigd dat de specialistische operaties beter op maar twee plekken in het land kunnen plaatsvinden, in plaats van vijf. Dit omdat specialisten en verpleegkundigen die vaker deze ingewikkelde behandelingen doen daar beter in worden, is zijn redenatie.

Tot in hun bilnaad

"Wie zitten er nu met de gebakken peren? Ik niet, een minister is een passant, maar de patiënten wel." Hij beschuldigd de bestuurders van de kinderhartcentra ervan dat ze gaan voor hun eigenbelang.

"Al die bestuurders moeten zich schamen tot in hun bilnaad. Zij weten heel goed dat hun pleidooi om hun eigen geld en status gaat, en niet om het belang van de patiënten."

Kuipers wordt in Singapore de nieuwe vicevoorzitter onderzoek en buitengewoon hoogleraar. Voordat hij minister werd, had hij naast zijn baan als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC al een functie in Singapore.