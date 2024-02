Moeder Navalny krijgt deadline: binnen 3 uur besluiten over begrafenis

De moeder van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny moet binnen drie uur beslissen of ze haar zoon wil laten begraven op een zelfgekozen plek zonder publiek erbij, zo meldt een woordvoerder van Navalny's organisatie via sociale media. Als ze niet akkoord gaat, wordt hij begraven in de strafkolonie waar hij overleed.

Navalny's moeder Ljoedmila Navalnaja (69) eist al dagen publiekelijk dat de Russische autoriteiten het lichaam van haar zoon aan haar overdragen, zodat hij kan worden begraven op een plek die zij wil, en in de aanwezigheid van zijn vrienden, familie en aanhangers.

Navalny's moeder zegt wettelijk het recht te hebben om het lichaam te ontvangen, maximaal twee dagen na het vaststellen van de doodsoorzaak. Die periode zou morgen verstrijken.

De gevangenisautoriteiten weigeren dat en eisen dat zij akkoord gaat met een begrafenis op een voor de buitenwereld onbekende plek, zonder dat zijn aanhangers erbij mogen zijn.

Poolcirkel

Aleksej Navalny (47) overleed afgelopen vrijdag in de strafkolonie IK-3 op de rand van de poolcirkel, waar hij een jarenlange celstraf uitzat na een schijnproces. Het team rond Navalny gaat ervan uit dat hij is vermoord.

De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de verklaring van de woordvoerder van Navalny's organisatie. Navalny's moeder zei gisteren al onder druk gezet te zijn door de autoriteiten.

"De tijd werkt tegen u", zou haar verteld zijn, "het lichaam is al aan het ontbinden":