VN: alle partijen in Sudan zijn schuldig aan moord en verkrachting

Ook het Sudanese leger pleegt volgens de VN mensenrechtenschendingen. Zo dook er deze week een video op van mannen in legeruniform, die door de straten van El-Obeid paraderen met de hoofden van studenten die worden vermist. Ze zijn waarschijnlijk aangezien voor RSF-leden op basis van hun etniciteit en vervolgens vermoord. In de video uiten de soldaten scheldwoorden die daarop wijzen.

De RSF heeft ook meermaals granaten afgevuurd op busstations en markten, met tientallen doden als gevolg. En de VN telde tenminste 118 gevallen van verkrachting, vooral door RSF-leden. Daarvan werden ook 19 kinderen het slachtoffer. In één geval werd een vrouw 35 dagen vastgehouden in een gebouw en verkracht door groepen mannen. Volgens de VN is het lastig om hiervan getuigenissen op te tekenen, omdat veel slachtoffers bang zijn voor het stigma als ze met hun verhaal naar buiten treden.

Al maanden zijn er veel signalen van massale moordpartijen door Rapid Support Forces (RSF), een machtige paramilitaire organisatie van vooral Arabischsprekende Sudanezen, die vorig jaar in conflict kwam met het officiële Sudanese leger. Vooral in de regio Darfur is de RSF geregeld verantwoordelijk voor moordpartijen onder burgers, vooral onder mensen van de Masalit-stam. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven.

"Al bijna een jaar gaat al het nieuws uit Sudan over dood en hopeloosheid", zegt VN-vertegenwoordiger Volker Türk in een persbericht. "Dit rapport onderschrijft de noodzaak om te stoppen met vechten en de cyclus van straffeloosheid te doorbreken waardoor dit conflict überhaupt ontstond. Er moeten weer geloofwaardige onderhandelingen worden gestart, die leiden tot een regering van burgers."

Dat zijn allemaal geen nieuwe signalen: in december had de VN het al over mogelijk 9000 burgerdoden in Sudan, maar het is wel een zeldzaam uitgebreide inventarisatie van al het geweld, waarvan een deel volgens de onderzoekers neerkomt op oorlogsmisdaden .

Het geweld in Sudan neemt sinds april vorig jaar toe in hevigheid en alle strijdende partijen maken zich schuldig aan mensenrechtenschendingen. Dat meldt de mensenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties OHCHR in een uitgebreid nieuw rapport, gebaseerd op satellietbeelden, videomateriaal van sociale media en interviews met 303 mensen die het geweld overleefden.

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Burgers in Sudan hebben vanaf het begin gezegd dat ze geen van beide leiders steunen die vechten om de macht. Maar toen vorige week het reguliere leger terrein won op de RSF in Omdurman, een zusterstad van de hoofdstad Khartoem, werden die troepen wel verwelkomd. Hoewel er geweld is tegen burgers door beide partijen zijn de getuigenissen over geweld door de RSF talrijker. In Khartoem gaat het veelal om plunderingen en het innemen van huizen. Het is kiezen tussen twee kwaden.

Ook in de regio Darfur zijn burgers geen slachtoffer van gevechten, maar gaat het om doelgerichte aanvallen op hen, eenzijdig etnisch geweld, tegen Sudanezen van Afrikaanse afkomst. Er is momenteel geen hoop op een oplossing. De RSF is erg sterk, mede omdat ze veel geld hebben door onder meer goudmijnen in Darfur en omdat ze steun krijgen van de Verenigde Arabische Emiraten.

Beide leiders worden dus afgewezen door de bevolking, die klem zit in dit hanengevecht terwijl er amper internationale hulp het land in komt. De Sudanezen zijn op zichzelf aangewezen."