In opspraak geraakte burgemeester van Zaltbommel draagt taken over

Burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel heeft zijn taken op het gebied van de handhaving van de regels in zijn gemeente voorlopig overgedragen aan een wethouder. Dat doet hij na een verbouwing van zijn woning waarbij de burgemeester de regels overtrad.

Begin deze maand werd duidelijk dat CDA'er Van Maaren de ramen en kozijnen van zijn monumentale huis had laten vervangen zonder daar een vergunning voor te hebben. Het huis in het Gelderse stadje heeft de status van rijksmonument. Dat betekent dat niets aan het uiterlijk van het huis zomaar mag worden veranderd.

Volgens de monumentencommissie had de burgemeester toestemming gekregen om achterzetramen te plaatsen zodat het monument niet aangetast zou worden. In plaats daarvan liet hij nieuwe kozijnen met dubbel glas aanbrengen, waarbij de oude kozijnen werden verwijderd.

Integriteitskwestie

De burgemeester zelf zei te balen als een stekker en noemde het een fout die hij wil proberen te herstellen, maar volgens de monumentencommissie liet Van Maaren de ramen willens en wetens zonder vergunning vervangen en is er sprake van een integriteitskwestie, schrijft Omroep Gelderland.

De gemeenteraad besloot vorige week in een besloten vergadering dat een integriteitsonderzoek niet nodig was. De monumentencommissie in Zaltbommel heeft wel een integriteitsmelding gedaan bij de provincie Gelderland. Ook is de kwestie gemeld bij het Openbaar Ministerie, wie dat heeft gedaan is niet duidelijk.

De gemeenteraad beslist later of Van Maaren alsnog een vergunning krijgt voor zijn verbouwing. Ook moet de raad nog besluiten of het verslag over de besloten bijeenkomst openbaar moet worden gemaakt.