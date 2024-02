Woonbond: huur nieuwbouwhuis blijft duur, ook in nieuwe plannen De Jonge

De huurprijzen van nieuwbouwwoningen kunnen in de toekomst flink oplopen, ondanks plannen om de huren aan banden te leggen. Dat stelt de Woonbond, de belangenvereniging voor huurders.

De nieuwe Wet betaalbare huur van demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken moet huurders juist beschermen tegen hoge prijzen. Maar volgens de vereniging komen nieuwbouwwoningen bij de plannen van de minister alsnog snel in de vrije sector terecht.

Puntensysteem

Zo wordt er in die wet voorgesteld om meer woningen onder het puntenstelsel te laten vallen. Dat puntenaantal bepaalt de maximale huurprijs van de woning. Het puntensysteem geldt nu al voor socialehuurwoningen tot 880 euro, maar moet in het voorstel van minister De Jonge ook gaan gelden voor huurwoningen in de vrije sector tot een huur van zo'n 1100 euro.

Maar omdat de WOZ-waarde en het energielabel in het puntensysteem hoog worden gewaardeerd, komt een nieuwbouwwoning ook al snel boven die nieuwe grens van 186 punten (nu nog 148 punten). En zodra een woning daarboven uitkomt, mag de verhuurder zelf de hoogte van de huur bepalen.

Volgens de Woonbond komt dit erop neer dat nieuwbouwhuizen groter dan 55 vierkante meter al snel boven de 186 punten uitkomen en dus in de vrije sector belanden.

Om meer nieuwbouwhuizen betaalbaar te houden adviseert de Woonbond politiek Den Haag om de maximale huurprijs minder sterk afhankelijk te maken van de WOZ-waarde en het energielabel. De bond is dus niet tegen het nieuwe wetsvoorstel, maar vindt dat de wet op een aantal punten moet worden aangescherpt om huurders beter te beschermen.

Aanpassing

Er was al eerder kritiek op het wetvoorstel van minister De Jonge. De Raad van State maakte zich zorgen of de wet wel zou leiden tot voldoende betaalbare huurwoningen. Ook zei het adviesorgaan dat verhuurders met de nieuwe maatregelen, waaronder een verhoging van de vermogensbelasting, het risico lopen niet meer genoeg rendement te behalen.

Op basis van die zorgen heeft De Jonge ruim besloten om het wetvoorstel aan te passen om zowel huurders als verhuurders tegemoet te komen. Voor huurders komt hij met de verhoogde puntengrens. Verhuurders van woningen die nog in aanbouw zijn mogen in het nieuwe voorstel tijdelijk een opslag van 10 procent op de huurprijs rekenen.

Minister De Jonge heeft eerder deze maand zijn aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister hoopt de wet op 1 juli in te voeren, mits de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen.