Nieuw griepvirus ontdekt: 'Kan in potentie pandemie veroorzaken'

Chinese wetenschappers hebben een nieuwe variant van de griep ontdekt. Volgens de wetenschappers kan het virus "in potentie een pandemie veroorzaken". Het virus is opgedoken bij varkens en kan overgedragen worden op mensen, zeggen de onderzoekers.

De wetenschappers maken zich zorgen dat het virus zich dusdanig muteert dat het van mens op mens overgedragen kan worden en zo wereldwijd kan uitbreken.

Werknemers op varkensboerderijen hadden verhoogde waardes van het virus in hun bloed. De onderzoekers adviseren scherper toezicht op vooral mensen die in de varkensindustrie werken.

Lijkt op Mexicaanse griep

Het nieuwe virus, met de naam G4 EA H1N1, lijkt op de Mexicaanse griep uit 2009 maar met enkele veranderingen. De huidige griepvaccins lijken er vooralsnog niet tegen te beschermen. Maar deze vaccins kunnen indien nodig worden aangepast.

Het is vooralsnog niet direct een probleem, maar het heeft er wel alle kenmerken van dat het zich heel makkelijk aan mensen kan aanpassen, stellen de wetenschappers. Daarom moet het nauwlettend in de gaten worden gehouden. Omdat het een nieuw virus is, kan het zijn dat mensen er nagenoeg niet immuun voor zijn.