Nederland sluit tienjarige veiligheidsovereenkomst met Oekraïne

Het demissionaire kabinet sluit binnenkort een overeenkomst met Oekraïne waarin staat dat Nederland het land voor minstens tien jaar wil steunen "op het gebied van veiligheid, defensie, wederopbouw en gerechtigheid".

Dat staat in een verklaring van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Minister van Buitenlandse Zaken Bruins Slot spreekt van een krachtig signaal richting Rusland.

"Onze eigen veiligheid is nauw verbonden met de veiligheid van Oekraïne", zegt Bruins Slot. "Wij mogen geen dag vergeten dat de dappere strijd die de Oekraïners dag in dag uit voeren in hun land ook ons aangaat. Oekraïne moet ervan op aan kunnen dat zij op ook op de langere termijn op onze steun kunnen rekenen."

Naast Nederland maakten deze week onder meer Duitsland, Frankrijk en Denemarken bekend soortgelijke overeenkomsten met Oekraïne te hebben gesloten. Het Verenigd Koninkrijk deed dat vorige maand. Ook daarin staan afspraken voor steun aan het land voor de komende tien jaar voor militaire en civiele steun.

Blijven steunen

Nederland tekende vorig jaar zomer al een overeenkomst met 31 andere landen en de EU waarin het voornemen om Oekraïne te blijven steunen werd vastgelegd. Het akkoord tussen Oekraïne en Nederland is daar een preciezere invulling van.

Nederland heeft sinds de Russische inval in Oekraïne, morgen twee jaar geleden, ruim 2,8 miljard euro aan militaire goederen geleverd, rechtstreeks en via internationale fondsen zoals het International Fund for Ukraine.

"Veiligheid en vrijheid zijn niet gratis", zegt minister Ollongren van Defensie. "Oekraïne moet Rusland verslaan. We weten wat de Russische agressor aanrichtte in de gebieden die Oekraïne sinds de zomer heeft weten te bevrijden. We kunnen ons zo een voorstelling maken van wat nu mogelijk gebeurt in de bezette gebieden in het oosten en zuiden. Daarom steunen wij Oekraïners in hun strijd."

Hulp tot nu toe

Nederland doet onder andere mee met de levering van F16's, geïntegreerde luchtdoelraketverdediging en als waarnemer aan andere activiteiten. Ook helpt Nederland mee met het opleiden van Oekraïense militairen zodat zij met het geleverde materieel kunnen omgaan.

Deze militaire inzet is ook nuttig voor het kennisniveau van het defensieapparaat in Nederland, zegt Ollongren.

Het kabinet geeft in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht van de hulp tot nu toe, en wat het kabinet heeft gedaan met opdrachten en wensen waar een meerderheid van de Tweede Kamer achter staat.