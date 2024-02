Moordenaar in Alaska ontmaskerd door sekswerker die telefoon stal

In Alaska is een man schuldig bevonden aan twee moorden, nadat hij op een opvallende manier tegen de lamp was gelopen. Een sekswerker met wie hij had afgesproken, stal zijn telefoon en ontdekte daarop gruwelijke beelden. Die speelde ze door aan de politie.

De vrouw verklaarde een afspraakje te hebben gehad met de verdachte, een 52-jarige man uit Zuid-Afrika, in zijn auto. Daarna nam ze de telefoon van hem mee. Toen ze die vervolgens oplaadde, vond ze 46 foto's en een video, die ze overzette naar een geheugenkaart.

Op de video is te zien dat een vrouw op een hotelkamer wordt gewurgd en geslagen. De dader is niet te zien, maar wel te horen. Hij schreeuwt naar haar alsof hij tegen een publiek praat: "In mijn films gaat er altijd iemand dood."

Op de foto's is onder meer het lichaam te zien van een vrouw achter in een pick-up. De locatie- en tijdgegevens van de foto tonen aan dat die op dezelfde plek genomen zijn als waar het lichaam een paar weken later werd gevonden.

Man biecht nog een moord op

De leden van de jury in Alaska waren unaniem in hun oordeel en verklaarden de Zuid-Afrikaan schuldig. Vervolgens biechtte hij nog een moord op. Het lichaam van die vrouw was al eerder gevonden, maar verkeerd geïdentificeerd. Hij is ook schuldig bevonden aan verschillende gevallen van seksueel misbruik.

Zijn vrouw was ook aanwezig in de rechtszaal. Zij verklaarde dat haar man al eens in de cel had gezeten en dat hij een drankprobleem heeft.

In juli hoort de Zuid-Afrikaan zijn straf. Voor beide moordzaken kan hij tot 99 jaar cel krijgen. In Alaska is er geen doodstraf.