Testende Verstappen lijkt nu al op weg naar zijn vierde wereldtitel

Het seizoen moet nog beginnen en rondetijden zeggen in een testweek erg weinig, maar in de Formule 1-paddock is de eerste indruk van alle ingewijden unaniem: Red Bull Racing heeft opnieuw de beste auto gebouwd. Met afstand zelfs. De RB20 van Max Verstappen en Sergio Pérez oogt pijlsnel, betrouwbaar en ongenaakbaar. De negen overige renstallen lijken zich nu al te verzoenen met een bijrol. Het gat wordt geschat op minstens 0,3 seconde per raceronde, maar een kloof van een hele seconde is volgens sommigen ook realistisch. Na drie testdagen in Bahrein schetst McLaren-coureur Lando Norris de pikorde in een notendop. "We komen zelf veel beter uit de startblokken dan in voorgaande jaren, maar Ferrari ligt ver voor op ons. En Red Bull Racing ligt mijlenver voor op iedereen." Vertrouwen voor Verstappen Wereldkampioen Verstappen bevestigt dat zijn renstal barst van het zelfvertrouwen. "Vanaf het moment dat we de auto op de baan hebben gezet, ging het erg goed. We hebben op de eerste dag meteen veel meters gemaakt. Ik had het niet beter kunnen wensen." En gekscherend, na het afleggen van bijna drie race-afstanden op één dag: "Ik had liever wat minder rondjes gereden". Verstappen is niet zo dol op testdagen. "Een noodzakelijk kwaad", zo noemt hij het. "Maar wel heel belangrijk omdat het de enige kans is om een nieuwe auto te leren kennen voor de eerste grand prix."

Max Verstappen tijdens de test in Bahrein - Foto: EPA

Verstappen vat, nog voordat hij instapte voor zijn laatste middag, de drie dagen testen in vier woorden samen: "een erg goede start". De 26-jarige coureur oogt opgewekt en ontspannen, maar houdt nog een kleine slag om de arm. "We hebben ons hele testprogramma vrij probleemloos kunnen afwerken. De balans was goed en dat is een fijn begin. Want dan kun je meteen allerlei dingen proberen en de auto finetunen. Maar hoe het met pure snelheid zit, kan ik nog niet inschatten. Dat weten we pas als de andere teams hun ware gezicht laten zien en voluit gaan. Die voorvleugel van Mercedes ziet er ook heel apart uit. Het is afwachten hoe dat uitpakt", aldus de wereldkampioen.

Ik vind het fijn dat we niet conservatief zijn geweest. Max Verstappen over de RB20

De RB20 is nog beter dan de RB19, die vorig jaar op één na alle races won, voorspelt Verstappen nuchter en gortdroog. "Als hij slechter was geweest van de RB19 hadden we slecht werk geleverd." Ingewijden zeggen zelfs dat Verstappen de RB20 nu al de beste Formule 1-auto uit zijn carrière noemt. Desgevraagd probeert hij dat nog enigszins te relativeren. "Alle teams hebben een betere auto dan vorig jaar. Maar het voelt erg goed, ja." Ander ontwerp De RB19 is tot nu toe de succesvolste auto uit de F1-geschiedenis. Wat kan er dan nog nog beter? "Op bochtige banen en stratencircuits was hij niet zo bijzonder. Daar hebben we op basis van de input die ik als rijder geef aan gewerkt. We proberen details te verbeteren zonder de dingen die goed zijn aan te tasten." Het gevolg is zelfs met het blote oog duidelijk zichtbaar: de slanke, strakke en agressief ogende RB20 is een heel ander ontwerp dan de RB19. Red Bull Racing neemt dus deels afscheid van een winnende machine en dat bevalt Verstappen. "Ik vind het fijn dat we niet conservatief zijn geweest. De ontwerpers hebben het concept aangepast en de limieten opgezocht. Ze zien meer potentieel in een nieuw ontwerp ten opzichte van wat we al hadden. Wij denken dat dit de volgende stap is." Hoewel conclusies trekken na drie testdagen gevaarlijk kan zijn, lijkt Verstappens renstal de concurrentie dus een stap voor te zijn. "Andere teams hebben veel elementen van onze RB19 gekopieerd of nagebootst. Dat snap ik wel", reageert Verstappen. "Als je zo'n goed seizoen neerzet gaat iedereen natuurlijk je stijl overnemen."

Alonso: '19 coureurs denken dat ze geen kampioen worden' Fernando Alonso weet nog niet hoe de concurrentie ervoor staat, maar is wel op zijn hoede voor Red Bull: "Ik heb geen idee, ik heb geen glazen bol wat de anderen aan het doen zijn. Max is de kampioen, Red Bull domineert de sport en hun concept voor dit jaar is verrassend. Op dit moment moeten we kijken hoe ze het doen." Of hij verwacht dat er een kans is dat Verstappen onttroond wordt? "Ik denk dat negentien coureurs denken dat ze geen wereldkampioen worden. 99 procent van je carrière werkt het zo."