Wereldkampioen Van der Poel begint wegseizoen met Milaan-Sanremo

Wat de 29-jarige alleskunner op de fiets na het voorjaar gaat doen, is nog niet bekend. Van der Poel uitte in december al zijn twijfels over een combinatie van mountainbiken en wegwielrennen bij de Olympische Spelen.

Ook Luik-Bastenaken-Luik op 21 april staat voor Van der Poel op de planning, maar nog wel onder voorbehoud. Dat monument reed hij slechts één keer eerder, in 2020 kwam hij als zesde over de streep.

