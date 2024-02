Problemen door sneeuwval in Oostenrijk, Brenner Autobahn dicht

In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn er grote problemen op de wegen door hevige sneeuwval. Onder meer de Brenner Autobahn (A13) is vanuit de omgeving Innsbruck in de richting van Italië afgesloten, zo meldt de Oostenrijkse wegbeheerder Asfinag.

Op de snelweg is zo'n 40 centimeter sneeuw gevallen en op verschillende plaatsen zijn vrachtwagens stil komen te staan. De wegbeheerder heeft zo'n twintig sneeuwschuivers en andere voertuigen ingezet om de weg weer vrij te krijgen. Vrachtwagens gebruiken echter, ondanks het verbod erop, de tweede en derde rijstroken.

"Dus blokkeren ze de weg voor auto's en ook voor onze schoonmaakploegen", aldus Asfinag. Er worden ook sleepwagens ingezet om de vrachtwagens weg te halen. Hoe lang de weg nog dicht blijft is niet bekend.

Vluchten geschrapt

Ook elders in Tirol is er overlast door de sneeuwval. Vluchten van en naar Innsbruck Airport zijn geschrapt of hebben te maken met vertraging. Ook mogen vrachtwagens op diverse plekken niet meer de weg op en zijn sneeuwkettingen verplicht gesteld.

De ANWB zegt sinds vanochtend meldingen te krijgen van hevige sneeuwval in het gebied. "De weg gaat dwars door Tirol en Noord-Italië", zegt een woordvoerder. "Daar zijn ook best veel Nederlanders."

Het belooft sowieso een druk weekend te worden op de Oostenrijkse wegen, omdat vakanties in delen van Oostenrijk, Duitsland en Nederland op zijn einde lopen en mensen terugkeren naar huis.

'Pas rijgedrag aan'

De Oostenrijkse wegbeheerder had gisteren al gewaarschuwd voor winterse omstandigheden op de Oostenrijkse snelwegen. Volgens de organisatie zijn er voorbereidingen getroffen om de wegen snel sneeuwvrij te maken en zijn alle medewerkers ingezet voor 'winterdienst'.

Wegbeheerder Asfinag roept weggebruikers op om goed voorbereid de weg op te gaan en het rijgedrag aan te passen. "Pas de snelheid aan en houd afstand tot de voorganger."