Gehavend AZ stunt met 1-0 zege bij Napoli

In het vervolg was Napoli naarstig op zoek naar de gelijkmaker en werd AZ-doelman Marco Bizot meermaals getest, maar echt lastig maakten de Italianen het de sluitpost zelden.

Al dook De Wit zelden op in de punt van de aanval. Napoli drukte AZ in de eerste helft ver terug, waardoor de wedstrijd zich vooral op de Alkmaarse helft afspeelde. Een doelpunt van Victor Osimhen werd afgekeurd vanwege buitenspel, Bruno Martins Indi voorkwam een treffer van oud-PSV'er Hirving Lozano en een schot van een andere oud-speler van PSV, Dries Mertens, scheerde maar net langs de paal.

Doelman Hobie Verhulst, Myron Boadu en Ramon Leeuwin ontbraken in de basisopstelling. Marco Bizot, Pantelis Hatzidiakos en Yukinari Sugawara waren hun vervangers. Opvallend was de rol voor De Wit, die als diepgaande middenvelder was opgesteld en als een 'valse' spits de afwezige Boadu diende te vervangen.

In de tweede helft was het moment voor De Wit wel daar. In de 57ste minuut kreeg hij de bal na een fraaie aanval op een presenteerblaadje van rechtsback Jonas Svensson, die de bal teruglegde op de inlopende De Wit: 1-0. Zo kwam AZ tegen de verhoudingen in op voorsprong.

In het restant van de wedstrijd hielden de Alkmaarders stand. Napoli viel naar hartenlust aan, maar kwam zelden tot uitgespeelde kansen. Aanvaller Lorenzo Insigne werd nog ingebracht, maar ook de Italiaanse international wist het doel niet te vinden.

De andere wedstrijd in poule F ging tussen Rijeka en Real Sociedad. In Kroatië hield de thuisploeg de huidige koploper van Spanje lang op 0-0. In blessuretijd wist Jon Bautista Sociedad alsnog naar de winst te schieten.