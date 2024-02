Rotterdammer (17) aangehouden voor gooien van winkelwagen op vrouw

De politie heeft een 17-jarige Rotterdammer aangehouden in verband met het gooien van een winkelwagen op een vrouw. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.

Woensdagavond raakte een 35-jarige vrouw zwaargewond nadat een boodschappenkar op haar werd gegooid. Het incident vond plaats bij een supermarkt in het Rotterdamse winkelcentrum Zuidplein. Het slachtoffer ligt nog steeds zwaargewond in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar, zegt een woordvoerder van de politie.

Loopbrug

Getuigen zagen dat de winkelwagen door vier jongens vanaf een loopbrug naar beneden werd gegooid, schrijft regionale omroep Rijnmond. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen, zegt een woordvoerder.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog. De 17-jarige verdachte zit nu vast voor verhoor.