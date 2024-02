Spanje rouwt na flatbrand: 'Eerst opvang regelen, dan onderzoek wat misging'

In Spanje is geschokt gereageerd op de grote flatband in Valencia. Daarbij zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Zij moeten nog worden geïdentificeerd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Spaanse media wordt gespeculeerd dat gevelbekleding eraan heeft bijgedragen dat het vuur zich zo snel kon verspreiden. Daarbij zou een brandbare kunsthars zijn gebruikt die inmiddels is verboden. Als dat klopt, dan zou de brand in dat opzicht vergelijkbaar zijn met die in de Londense Grenfell-toren in 2017. Daarbij kwamen 72 mensen om.

Al in de nacht begonnen brandweerlieden met ladderwagens en drones bij het uitgebrande gebouw te zoeken naar vermisten. Het gebouw binnengaan was daarbij geen optie : de structuur is nog te heet en bovendien zijn er zorgen over instortingsgevaar. De brandweer durft nog niet te zeggen wanneer ze het complex binnen kan gaan.

De brandweer had vannacht grote moeite het vuur te bestrijden. Niet alleen wakkerde de harde wind het vuur verder aan, het maakte ook blussen moeilijker: waterstralen werden van het gebouw afgeblazen. Zo'n veertig brandweerwagens uit de wijde omgeving werden ingezet, plus negentig militairen.

Bij de brand raakten vijftien mensen gewond, onder wie zeven brandweerlieden. Zes gewonden liggen nog in het ziekenhuis, geen van hen is in levensgevaar. Het merendeel van de slachtoffers liep brandwonden op, maar er is ook een brandweerman die zijn arm brak bij een val uit het gebouw.

Het vuur brak gisteren aan het begin van de avond uit op de zevende verdieping van de woontoren. Al snel sloeg het vuur over naar de tweede toren van het appartementencomplex. Volgens ooggetuigen stond het hele gebouw binnen een half uur volledig in brand.

Spanje-correspondent Miral de Bruijne:

"De brand wordt vergeleken met die in de Grenfell Tower in Londen, maar het gebouw is wat bewoners betreft niet vergelijkbaar. Daar ging het om een achterstandswijk, hier om een appartementencomplex in de wijk Campanar, een deel van de stad met brede straten, winkelcentra, veel parken en voornamelijk bewoners uit de middenklasse. Het gebouw is ook vrij luxe: een standaardappartement in het gebouw met zo'n drie slaapkamers werd verkocht voor ongeveer een half miljoen euro.

De ontwikkelaar van het gebouw ging kort na oplevering in 2009 failliet. Het gebouw is dus neergezet tijdens de economische crisis, een tijd waarin in Spanje veel van dit soort appartementen zijn gebouwd. Bij de bouw is polyurethaan gebruikt, een relatief goedkoop isolatiemateriaal.

De grote vraag is nu of er rond die tijd meer gebouwen op dezelfde manier zijn gebouwd en wat daar dan mee moet worden gedaan. Pas in 2011 zijn er strengere regels gekomen voor het gebruik van dit materiaal."