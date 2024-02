Kooij sprint na fotofinish naar zege in vijfde etappe in UAE Tour

Olav Kooij heeft na een zogeheten fotofinish de vijfde etappe van de UAE Tour op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter van Visma - Lease a Bike was in de sprint nipt sneller dan de Belg Tim Merlier en Australiër Sam Welsford.

In de vijfde etappe, van Al Aqah naar Umm Al Quwain, fietste het peloton zo'n 182 kilometer om uiteindelijk het uiterste uit de benen te persen in de laatste paar honderd meter.

In die laatste meters leek Soudal - Quick Step-renner Merlier de Nederlanders weer te snel af te zijn. Dat was in de vierde etappe namelijk ook al het geval. Maar in de slotmeters kwam Kooij behoorlijk terug en drukte zijn fiets als eerste over de finish.