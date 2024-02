Crowdfunding Belgische youtuber voor Sanda Dia-zaak levert ruim 125.000 euro op

De Belgische youtuber Acid heeft met crowdfunding al meer dan 125.000 euro opgehaald om de boete, de schadevergoeding en proceskosten te kunnen betalen in de Sanda Dia-zaak. Ook gaat hij in hoger beroep tegen de uitspraak waarin hij tot het betalen van een boete en schadevergoeding werd veroordeeld.

Een rechtbank veroordeelde Acid gisteren - echte naam Nathan Vandergunst - tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van 800 euro, omdat hij in een video namen had genoemd van leden van de elitaire Leuvense studentenclub Reuzegom die bij de dood van de student Dia in 2018 betrokken waren.

De schadevergoeding van 20.000 euro is voor de ouders van een Reuzegom-lid die ook door Acid werd genoemd, maar niet bij de dood van Dia betrokken was. Hun restaurant liep door het noemen van de naam van hun zoon aantoonbaar klandizie mis.

Steun niet verdwenen

Acid kreeg veel steun voor zijn actie, omdat velen het met hem eens waren dat de achttien betrokken Reuzegommers onvoldoende gestraft zouden zijn. Dia was bij zijn ontgroening door de studentenclub na twee dagen van ontberingen aan de gevolgen overleden. De Reuzegommers kwamen er met werkstraffen en boetes af. Hun club werd een week na de dood van Dia opgeheven.

De steun voor Acid is ook na zijn veroordeling gisteren niet verdwenen. "Ik zie dat heel veel mensen een crowdfunding gestart zijn", zei hij in een nieuwe video. "Ik dank jullie superhard, maar het zijn er superveel en het is wat moeilijk aan het worden. Daarom heb ik zelf een steunactie gestart onder mijn naam."

Het bedrag van de crowdfunding dat hij overhoudt, belooft Acid aan de Sanda Dia Foundation over te maken, die door de ouders van Dia is opgericht. Ze willen jongeren met roots in Afrika meenemen naar West-Afrika. "Via deze ervaring, wensen we de kloof tussen verschillende culturen te verkleinen."