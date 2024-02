Europees kampioen Amels niet naar WK indoor: 'Topsport is soms hard'

Douwe Amels ontbreekt volgend weekend bij de WK indoor atletiek in Glasgow. De regerend Europees indoorkampioen ontving van World Athletics, de mondiale atletiekbond, wel een uitnodiging om mee te doen bij het hoogspringen, maar de Atletiekunie vaardigt hem niet af, omdat hij niet aan de nationale limiet heeft voldaan.

Amels, die vorig jaar als eerste Nederlandse hoogspringer ooit EK-goud won, was door afzeggingen alsnog hoog genoeg op de wereldranglijst gekomen voor een uitnodiging (top twaalf), maar de Fries was er deze winter niet in geslaagd de nationale limiet van 2,27 meter te springen.

Voor de Atletiekunie was dat laatste doorslaggevend om hem niet naar Glasgow mee te nemen.

"Het doet pijn om anderen mijn plekje in te zien nemen in de (rechtstreekse) finale van een wereldkampioenschap, maar topsport is soms hard", liet Amels via Instagram weten.

Van Riel niet naar Glasgow

Ook Robin van Riel, die deze winter het Nederlands record op de 1.500 meter indoor verbeterde, ontbreekt bij de WK. Hij had op de 1.500 meter wel onder de nationale limiet gelopen, maar was voor deelname aan de WK afhankelijk van een uitnodiging van World Athletics. Zijn positie op de wereldranglijst (73ste) was echter niet toereikend, waardoor hij niet mag lopen in Glasgow.

Ryan Clarke ontving wel een uitnodiging voor de 800 meter. Hij had evenmin aan de nationale limiet voldaan, maar werd dankzij zijn positie (45ste) op de wereldranglijst wel uitgenodigd.