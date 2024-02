'Pechvogel' Bos in tranen na negende plaats op WK skeleton: 'Een nachtmerrie'

"Ik ben daar wel een paar keer van wakker geworden vannacht. Het is gewoon een nachtmerrie", zei ze na het behalen van de negende plek.

Woensdag begon Bos, die vooraf als een van de favorieten voor het goud werd gezien, sterk aan het WK in Winterberg met de snelste tijd in de eerste run. Haar tweede afdaling ging minder. Een loszittende helm haalde haar uit haar concentratie, waardoor ze slechts de 21ste tijd neerzette. Daardoor ging ze als elfde de tweede en laatste dag in.

Hallie Clarke eiste met een ijzersterke vierde run de wereldtitel op. De 19-jarige Clarke is de jongste wereldkampioen ooit.

Kimberly Bos is op het WK skeleton op een teleurstellende negende plaats geëindigd. In haar laatste run werd ze met een tijd van 57,03 seconden gedeeld vierde.

Kimberley Bos beleeft een goede tweede dag van het WK skeleton, maar een slechte run op donderdag gooit roet in het eten als het gaat om medaillekansen. - NOS

Wat er precies misging met de helm, kan de Nederlander niet verklaren. "Het was echt gewoon een pechgevalletje, de sluiting deed het niet. Het gaat opeens mis en wat kan je dan doen op zo'n moment? Dat is ook niet zo heel duidelijk, als je niet start word je misschien gediskwalificeerd", lichtte ze toe.

Eerder op de vrijdag klom Bos weer de top tien in, nadat ze de vijfde tijd in de derde run had neergezet.

Goud voor Clarke

Clarke pakte dus het goud. Ze ging de laatste afdaling in met dezelfde tijd als Hannah Neise. Clarke noteerde met 56,93 seconden de snelste tijd van het WK, terwijl de Duitse een mindere laatste run kende. Neise werd derde, achter de Belgische Kim Meylemans.

Bos denkt dat ze na de rampdag van gisteren, wel het hoogst haalbare heeft gepresteerd op de WK. "Ik had gewoon mee kunnen doen om podiumplekken, maar de reden dat ik dat nu niet doe is door iets stoms. Beide heats van vandaag waren gewoon goed ."

Er was veel Nederlands publiek in Duitsland om de skeletonster aan te moedigen. "Ik vind het jammer dat ik het publiek niet heb kunnen geven waar ik op had gehoopt, maar Ik heb wel laten zien dat ik er gewoon tussen hoor."