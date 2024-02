Loodzware loting Ajax: Aston Villa in achtste finales Conference League

De eerste achtste finale staat op donderdag 7 maart op het programma, dan speelt Ajax een thuiswedstrijd. Een week later, 14 maart, is de return gepland.

Ajax kon zich opmaken voor de loting nadat donderdag werd afgerekend met Bodø/Glimt (1-2). Een treffer van Kenneth Taylor in de verlenging maakte het verschil. Omdat de Amsterdamse club een ongeplaatste status had bij de loting, trof het sowieso één van de groepswinnaars van het derde toernooi in Europa.

Aston Villa trof eerder in de Conference League ook al een Nederlandse ploeg. In de groepsfase stond AZ tegenover de ploeg van trainer Unai Emery. In Alkmaar zag AZ een zeer efficiënt Aston Villa. Van de vijf schoten die op doel gingen, scoorde de Engelse ploeg er vier.

Twee weken later, op 9 november, kwam AZ een stuk beter voor de dag in Birmingham. Daar kwamen de Alkmaarders op voorsprong, maar moesten ze alsnog met 2-1 buigen.

Enige Nederlandse club in de koker

Ajax is de enige Nederlandse club die vrijdag een nieuwe tegenstander toegewezen kreeg. Feyenoord werd donderdagavond door AS Roma uitgeschakeld in de Europa League en PSV heeft nog de return tegen Borussia Dortmund voor de boeg in de Champions League.

Loting Europa League

Eerder op de dag werd er ook geloot voor de Europa League. AS Roma krijgt na de dubbele ontmoeting tegen Feyenoord nu een tweeluik met Brighton & Hove Albion voor de kiezen.

Liverpool, met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch, neemt het in de achtste finales op tegen Sparta Praag en Jeremie Frimpong komt met Leverkusen het Azerbeidzjaanse FK Qarabağ tegen.