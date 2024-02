Vlaamse hectiek en 'kalenderprobleem': welke renners winnen Omloop het Nieuwsblad?

Dylan van Baarle, Lotte Kopecky, Demi Vollering en Wout van Aert blazen zaterdag in de finale de grommende Molenberg, Leberg, Berendries, Muur van Geraardsbergen en Bosberg op. En dan nog door beuken tot de finish in Ninove - voor de mannen na 202, voor de vrouwen na 127 kilometer.

Nauwelijks opgewarmd van het koersen in Australië, Saudi-Arabië en de Algarve snuiten het mannen- en vrouwenpeloton in de Vlaamse kou gauw de loopneus snotvrij. Klaar voor de eerste voorjaarskoers van het wielerseizoen.

De eerste voorjaarskoers van 2024 is zaterdag live te zien bij de NOS. Volg de koers van de mannen (vanaf 13.55u) via deze livestream en de vrouwen (vanaf 15.55u) via deze livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

"Voor types die houden van dit soort koersen is het thuiskomen", weet oud-renner Stef Clement. "Zoals ze zeggen 'football is coming home', komt de koers thuis met dit weekend in Vlaanderen. En de ploegenpresentatie in 't Kuipke in Gent? Voor de Belgen is het traditie."

Vlaamse hectiek

Elke blubberige akker en knotwilg in de heuvels rond Zottegem en Zwalm is bekend. Net als het zuur dat de Vlaamse Ardennen door de benen pompt. De trainingsrondjes zijn intussen gefietst. "Toch even het gevoel krijgen voor de kasseien", noemt Clement het. Maar ook proeven van de koers.

"Renners gaan van verlaten snelwegen in Saudi-Arabië naar de hectiek van 180 man om je heen op typische Vlaamse wegen. Je moet het parcours kennen en weten: hier kan ik even loslaten om straks bij elke bocht weer goed geplaatst te zijn. Het gevoel van voorjaarskoers."