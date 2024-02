Hartoperatie voor wielrenner Sagan in aanloop naar de Olympische Spelen

Peter Sagan wordt binnenkort geopereerd aan zijn hart, dat meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Bij de drievoudig wereldkampioen op de weg, die zich nu op het mountainbiken richt, werd een te hoge hartslag gemeten.

Dat gebeurde afgelopen weekend bij een mountainbikewedstrijd in de buurt van Valencia. Nadat de Slowaak in de race gecrasht was, werd na de finish een hartslag van boven de 200 gemeten bij Sagan. Waar dat precies door komt, is onduidelijk. Bij de operatie in het Italiaanse Ancona zouden artsen nu hartweefsel gaan weghalen.